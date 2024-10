Due fidanzati arrestati in A1: trasportavano 12 chili di marijuana

Arezzo, 24 ottobre 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato due giovani trafficanti che trasportavano 12 chili di marijuana.

È un normale mercoledì pomeriggio in Autostrada del Sole, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, in servizio di vigilanza stradale, decide, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino Ovest, di procedere al controllo di una Citroen C3 piuttosto malandata che viaggiava in direzione sud. A bordo una coppia: il conducente di 35 anni albanese, regolarmente residente in Italia e a fianco la giovane fidanzata italiana di 23 anni.

I due, pur raccontando che quel viaggio era l’inizio di un periodo di vacanza, sono apparsi troppo nervosi per un normale controllo di polizia e gli esperti poliziotti hanno così deciso di scavare più a fondo, trovando, nel portabagagli della loro autovettura, un grosso trolley, che emanava il forte inconfondibile odore della marijuana.

Nella valigia erano infatti contenute 12 buste di plastica trasparente sottovuoto, di quelle comunemente utilizzate per riporre gli indumenti nei cambi di stagione, contenenti 12 chili di marijuana per un valore al mercato dello spaccio di circa 120.000 euro.

I due giovani - con alle spalle già qualche precedente - sono stati quindi arrestati, condotti in carcere ad Arezzo e a Firenze e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Si precisa che nei confronti degli indagati, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, sussiste la presunzione di innocenza, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.