Due città e due piazze in festa. Il Capodanno riparte di slancio

Due piazze, due città in festa. E’ andata come meglio non poteva la serata di San Silvestro delle due principali piazze di San Giovanni e Montevarchi. Dopo alcuni anni d’assenza, soprattutto a causa delle restrizioni pandemiche, si è tornati a respirare aria di festa e sono stati tanti coloro che, approfittando anche del meteo con temperature decisamente miti rispetto alle medie stagionali, sono usciti dalle proprie abitazioni per festeggiare l’avvento del 2024. A San Giovanni, in Piazza Cavour, a farla da padrone è stata sicuramente la pista di ghiaccio, attrazione questa che ha richiamato piccoli ma anche più grandi e che alle 22 in poi ha visto numerosissime presenze grazie all’organizzazione dell’amministrazione comunale che ha curato il tutto col prezioso aiuto della Pro Loco che, fin dalle prime ore del pomeriggio si è prodigata per la felice riuscita della serata partita con i brani mixati da Robi J, proseguita poco prima della mezzanotte con l’arrivo del sindaco Valentina Vadi e conclusasi, dopo il rituale brindisi offerto dall’amministrazione comunale, con lo spettacolo pirotecnico che ha fatto da cornice alla festa che si è protratta successivamente. Un qualcosa di bello, insomma, sicuramente riuscito alla pari di quanto accaduto 5 chilometri più a sud vale a dire a Montevarchi in Piazza Varchi. Anche qui, nel cuore pulsante della città, numerosa è stata la presenza di persone di tutte le di età che hanno risposto benissimo alla serata organizzata dall’amministrazione comunale assieme alla Pro Loco e al centro commerciale naturale.

Luci laser, neve artificiale, giochi di luce che hanno illuminato con ogni colore tutta la piazza, musica anni 70-80 proprio come suonato a San Giovanni e brindisi all’arrivo della mezzanotte al quale ha partecipato, e non poteva essere altrimenti, anche il primo cittadino Silvia Chiassai Martini. Gli immancabili balli assieme agli auguri di rito sono poi proseguiti nel corso di questa festa che ha registrato davvero grandi consensi, non potevano mancare i petardi che subito dopo lo scoccare della mezzanotte contrariamente alle ordinanze comunali l’hanno fatta da padrone ma, in fondo, al netto di alcune lamentele uscite sui social da parte di qualche proprietario di animale domestico, tutto si è svolto nella completa normalità anche per la presenza, sia a San Giovanni che Montevarchi, di alcuni addetti alla sicurezza che hanno vigilato sulla perfetta riuscita dell’iniziativa. Insomma, festa doveva essere festa è stata. Dopo diversi anni si è finalmente tornati tutti insieme a brindare al nuovo anno.

Massimo Bagiardi