Due casentinesi nell’Anci Toscana. Assessore e vice sindaco eletti nel coordinamento dei giovani

di Sonia FardelliCASENTINODue giovani amministratori casentinesi chiamati a far parte della dirigenza dell’Anci Toscana Giovani. Nell’ultima assemblea dell’ente sono stati eletti nel Coordinamento Giovani l’assessore Vittoria Valentini di Bibbiena e il vice sindaco Gianluca Norcini di Capolona. Un incarico che Norcini e Valentini hanno accettato con entusiasmo e anche con l’obiettivo di portare in Consiglio le istanze del Casentino e in particolare le esigenze delle giovani generazioni. Un ruolo che in passato aveva ricoperto anche il sindaco Filippo Vagnoli, al suo primo mandato il primo cittadino più giovane della Toscana. "E’ una grande soddisfazione far parte del Consiglio regionale di Anci Giovani - ha detto Vittoria Valentini assessore alle politiche giovanili e pubblica istruzione - tanto più se a passare il testimone è il nostro sindaco Filippo Vagnoli. Un ruolo importante per il nostro territorio, per il quale mi impegnerò al massimo con l’obiettivo di portare le nostre istanze sui tavoli decisionali affinché i bisogni delle aree interne e dei giovani che in queste vivono o sono tornati a vivere dopo gli studi, possano avere risposte concrete. Con Capolona intendiamo rappresentare al meglio il Casentino e ovviamente dialogare con tutti gli altri comuni al fine di dare opportunità concrete di sviluppo al territorio e ai suoi giovani". Lo stesso vice sindaco di Capolona Gianluca Norcini si è detto "Molto entusiasta di far parte del coordinamento e di poter collaborare con la collega di Bibbiena in questo percorso per portare in Anci le esigenze della nostra vallata". E c’è voglia di fare tanti progetti. "Metterò le mie competenze a disposizione di tutti - dice Valentini - per progettare iniziative efficaci a favore dei nostri territori interni. Questi ultimi mesi sono stati per me intensi e stimolanti, mi hanno dato una grande occasione di crescita personale e di approfondimento. Ho ascoltato chi ha più esperienza di me e ho cercato di imparare al meglio. Il mio impegno è costante così come la presenza in un ruolo attivo al servizio della popolazione; ma certamente non sarei riuscita a farlo senza il supporto della giunta e dei professionisti dei vari uffici. Obiettivo su cui sto lavorando è quello di rendere i servizi comunali sempre più accessibili ed efficienti per tutti".