Due aretini finalisti ai “giochi matematici del Mediterraneo”

Arezzo, 19 marzo 2024 – Filippo Panessa, classe 1A della secondaria di I grado ed Elia Frangipani, classe 5 della primaria, porteranno la tradizione dei grandi matematici aretini vestendo la maglia dell’I.C. Piero della Francesca ai campionati nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo il prossimo 19 maggio a Palermo.

I due studenti che, avendo superato la finale d’area, prenderanno parte alla finalissima dei campionati nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo il prossimo 19 maggio a Palermo.

“Un risultato straordinario, dichiara il Dirigente scolastico prof.ssa Rossella Esposito. Mi congratulo anche con tutti gli altri alunni che hanno partecipato e che hanno ottenuto, comunque, ottime posizioni come Emma Sestucci della classe 3 della primaria, che si è classificata al secondo posto e Sofia Chionne della classe 5 sempre della primaria, che si è classificata quarta. Infine, un grazie in particolare va a chi ha reso possibile tutto questo: gli insegnanti del nostro Istituto che, quotidianamente, trasmettono tanta passione e sapere ai nostri ragazzi”.

Quest’anno a rappresentare l’I.C. Piero della Francesca alle semifinali d’area, che si sono svolte per la Toscana a Siena, hanno partecipato 13 alunni della scuola primaria e 14 della secondaria di I grado e tutti i ragazzi si sono messi in gioco con tanto entusiasmo e impegno.

Il secondo posto di Emma ed il quarto di Sofia, ma anche tutti gli ottimi piazzamenti di altre studentesse sfata gli stereotipi di genere che vedono la matematica e le materie scientifiche come discipline poco amate dalle ragazze. Ora non ci resta che attendere la finalissima e tifare per Elia e Filippo.