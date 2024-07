Salva gli animali con un drone speciale: “Ritrovo cani e gatti che scappano di casa con la termocamera”

Arezzo, 23 luglio 2024 – Anche la tecnologia più avanzata per ritrovare gli animali in fuga. Il servizio che offre Giovanni Mazierli di Arezzo Pet Rescue è unico in provincia di Arezzo. Grazie a droni con termocamera si occupa di ritrovare animali scomparsi e i risultati sono più che soddisfacenti: "Sono riuscito a recuperare l’85% degli animali di cui mi è stata fatta richiesta - spiega a La Nazione – solo in due casi ho fallito".

Mazierli, com’è nata l’idea?

"Per i droni ho sempre avuto una passione, ma è stato un altro evento a indirizzarmi verso l’uso che ne faccio oggi: un giorno il mio cane scappò. Passarono tre ore prima che tornasse a casa e sono state le peggiori della mia vita. Da quel momento iniziai a pensare a come poter aiutare chi smarrisce il proprio animale".

E così, l’unione di due passioni ha dato vita a un’attività estremamente utile, e molto richiesta.

"Per fortuna faccio in media un intervento alla settimana".

Come funziona il drone?

"L’apparecchio rileva il calore che emana l’animale. Ha una carica di circa 45 minuti, tempo in cui riesco a coprire un’area di 80-90 ettari di territorio, e volo al massimo due ore al giorno". Dove opera?

"Intervengo in base alla mia disponibilità di tempo in provincia di Arezzo, ma non solo. Ho fatto interventi anche in Umbria".

Non solo cani e gatti, ma anche greggi di mucche, pecore e così via...

"Il primo animale che ritrovai fu un caprone, poi tanti altri...". Qual è la procedura?

"Inizialmente chiedo dove è stato visto l’ultima volta l’animale e quando è scappato. Dopodiché studio la morfologia del territorio. È importante anche conoscere la psicologia animale, per questo sono affiancato da una veterinaria e da un educatore".

Su Facebook sono numerosi i post che dimostrano i vostri interventi.

"Ortica era una cagnolina che era appena stata adottata. Una sera scappò e la padrona era disperata. Iniziammo le ricerche la sera tardi, invano. Le batterie del drone si stavano per scaricare quando improvvisamente vedemmo dei caprioli scappare impauriti da un predatore: era lei".

Qual è la cosa più bella di questa attività?

"È il legame affettivo che si crea con i proprietari degli animali. Mi raccontano la loro storia, si emozionano, e io con loro".

Quali sono i costi del vostro servizio?

"Circa 85 euro l’ora più Iva, più spese, dunque intorno ai cento euro. Il drone ha infatti molteplici costi di manutenzione. Inoltre, una batteria può costare fino a duecento euro".