Fugge con la droga negli slip, fermato grazie ai passanti

Arezzo, 11 gennaio 2025 – Un uomo di 25 è stato fermato con la droga negli slip dopo che alcuni passanti hanno collaborato con gli agenti per bloccarlo. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi ad Arezzo. A segnalare la presenza sospetta nei pressi di un condominio erano stati alcuni residenti che hanno chiamato la polizia. Una pattuglia della squadra mobile, come spiega una nota della Questura di Arezzo, si è recata sul posto notando un 25enne, di origine nordafricana che, alla vista dei poliziotti, sarebbe scappato costringendo gli agenti a un inseguimento tra i passanti che peraltro hanno collaborato a bloccarlo.

Il giovane avrebbe opposto resistenza ma alla fine è stato immobilizzato e identificato. All'interno dell'elastico dei boxer nascondeva 28 involucri di eroina da destinare a future cessioni, per un peso complessivo lordo di circa 40 grammi. Nelle tasche del giubbino che indossava i poliziotti gli hanno poi trovato 530 euro in banconote di vario taglio, soldi ritenuti probabile provento dell'attività illecita e 3 telefoni cellulari che sono stati sequestrati come il denaro. Per il 25enne è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.