Con la droga dietro il bancone, sanzionato il gestore di un circolo. Maxi controllo nelle zone calde

Arezzo, 8 novembre 2024 – Dietro al bancone di un circolo ricreativo serviva i clienti con in tasca 95 grammi di marijuana e 25 di hashish. Per questo il gestore del circolo aretino è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è caduto nella rete di un servizio di controllo straordinario attivato nel corso della serata dello scorso mercoledì.

Nelle vie del centro di Arezzo è sceso in campo un ingente dispiegamento di forze dell’ordine che non è certo passato inosservato a quanti stavano passando per quelle strade. Impegnati in questa operazione su vasta scala anche equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale ognuno per i profili di propria competenza in un servizio di controllo straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, così come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per l’occasione sono arrivati rinforzi anche da fuori provincia, per la precisione da Perugia da cui sono partite anche le unità del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato che di solito sono impiegate in simili operazioni ad alto impatto.

E non solo, provenienti da Massa Carrara, hanno dato il loro fondamentale supporto anche Paco ed Elen, due pastori tedeschi della Guardia di Finanza specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti. L’organizzazione del dispositivo, coordinato da Davide Comito, dirigente della squadra Mobile e coadiuvato da ufficiali delle altre Forze di Polizia, ha permesso di attuare un vero e proprio reticolo di controlli a tappetto che ha interessato le zone del centro cittadino “a più alto rischio”, quelle in cui più spesso anche la cronaca racconta di episodi legati allo spaccio e al consumo di sostanze.

Dalla stazione, Piazza della Repubblica, passando per Campo di Marte, da piazza Guido Monaco, a piazza Sant’Agostino, fino a Saione, il parco del Pionta e proseguendo fino a via Romana.

In totale sono state identificate oltre un centinaio di persone di cui due trovate in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente e dunque sanzionati per uso personale di droga. Fermate poi una trentina di automobili e mezzi per i relativi accertamenti; sono stati inoltre sottoposti a ulteriori controlli quattro locali, esercizi pubblici, fra cui il circolo ricreativo all’interno del quale il gestore è stato trovato con alcuni grammi di droga nelle tasche, e per questo motivo è stato sanzionato per irregolarità amministrative nella gestione dei clienti da parte delle forze dell’ordine intervenute.