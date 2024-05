Dramma sul sentiero. Escursionista ferita

LORO CIUFFENNA

Doveva essere una tranquilla passeggiata in montagna e invece si è conclusa con un volo in elicottero fino all’ospedale. Protagonista della disavventura una escursionista di 57 anni valdarnese che ieri mattina era partita di buon’ora insieme ad un gruppo di amici per una camminata sul sentiero Cai 35, uno dei percorsi tracciati dal Club Alpino sul massiccio tra Valdarno e Casentino. Appena la comitiva attorno alle 10 è arrivata al Cocollo, nel territorio di Loro Ciuffenna, una delle località iconiche e più gettonate da chi pratica trekking sul Pratomagno, però, la donna ha accusato un malore ed è caduta rovinosamente a terra sbattendo con violenza il volto sul selciato. Si sono vissuti istanti di paura e apprensione, ma gli altri gitanti non hanno esitato a mettere in moto la macchina dei soccorsi che si è subito attivata. E sebbene il luogo dell’accaduto sia distante dal fondovalle in breve è stato raggiunto da una squadra dei Vigili del Fuoco di Montevarchi che si è servita di un fuoristrada adatto a percorrere zone impervie.

Non è stato agevole approdare al punto esatto dell’incidente, né si sarebbe potuto compiere il recupero della signora in ambulanza, e di conseguenza per provvedere al successivo trasporto al monoblocco di vallata è stato necessario richiedere l’intervento dell’elicottero Drago 63 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo. I pompieri montevarchini nel frattempo sono riusciti a individuare la cinquantasettenne che presentava lesioni facciali e le hanno prestato le prime cure sistemandola sulla tavola spinale. Quindi la barella è stata issata sul velivolo per il trasferimento al plesso ospedaliero di Santa Maria alla Gruccia dove la valdarnese è stata presa in carico dal personale medico del pronto soccorso per le terapie del caso.