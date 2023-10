Tragedia in vetreria. Muore per infarto sul lavoro un ex calciatore

Arezzo, 23 ottobre 2023 – E' un ex calciatore l'uomo di 52 anni morto oggi in una vetreria di Terranuova per arresto cardiaco. Si tratta di Fabio Cappelli, ex giocatore di Montevarchi e Sangiovannese. Cappelli, difensore, ha indossato la casacca della Rondinella Firenze alla fine degli anni ottanta, ma nella vallata ha giocato nelle due più importanti società calcistiche. Nell'Aquila 2 campionati dal 1994 al 1996 con Braglia in C2 e Magni in C1. 47 le presenze. Nella stagione 1994-1995 vinse il campionato con Piero Braglia in panchina. In quella squadra giocavano altri due atleti che hanno lasciato la vita terrena troppo presto: Paolo Ponzo e Paolo Martelli. Poi, dopo una serie di altre esperienze a Sansepolcro, 6 campionati con la Sangiovannese con Acori e Sannino, gestione Casprini. 171 le presenze e 5 goal. In azzurro è stato 1998 al 2003.

Profondo cordoglio è stato espresso dall'Aquila Calcio e dalla Sangiovannese 1927. "Oggi una tristissima notizia ci ha colpito, ci lascia in età molto prematura Fabio Cappelli, ex nostro calciatore e amico. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la società alla moglie Barbara, la figlia e tutti familiari", si legge nel profilo Facebook della società rossoblù."L'Asd Sangiovannese partecipa con estremo dolore al lutto che ha colpito la famiglia Cappelli per la perdita di Fabio - ha scritto il club azzurro - Classe ’71, protagonista nella Sangiovannese di Arduino Casprini dei primi anni 2000, Fabio se ne va davvero troppo presto. Ai famigliari, agli amici, ai tifosi le più profonde condoglianze".

Il dramma si è consumato alle 15 di oggi. I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti per una chiamata da Terranuova Bracciolini. All'interno di una vetreria si era verificato un arresto cardiaco. A sentirsi male un uomo di 52 anni. Era proprio Cappelli. Sul posto è intervenuta l'automedica del Valdarno e l'ambulanza di San Giovanni. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso 1. Nonostante l'intervento dei sanitari l'uomo è deceduto sul posto. Sono stati avvisati i Carabinieri e sono giunti sul luogo gli uomini del Pissl.

Una tragedia che si abbatte sul Valdarno in un mese di ottobre drammatico da questo punto di vista. Dieci giorni fa, sempre per arresto cardiaco, la morte di un altro giovane, il giornalista 43enne Gianni Somigli. Sabato scorso, a Figline, la tragedia che ha spezzato la vita ad una 31enne che doveva festeggiare il battesimo della figlia a Castelfranco Piandiscò, Martina Breschi.