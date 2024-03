Doveva scontare oltre tre anni di carcere per vari reati. Individuata nell’auto insieme al marito: scatta l’arresto

Su di lei pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di La Spezia, che le aveva inflitto tre anni e dieci mesi di reclusione. L’hanno pizzicata nel pomeriggio di venerdì scorso gli agenti del Commissariato di Polizia di Sansepolcro mentre erano in corso di svolgimento le Fiere di Mezzaquaresima. La donna, di origine rumena, ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed è proprio per questo motivo che era scattato sul suo conto il provvedimento della detenzione. I poliziotti, nel corso di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione e a seguito dell’intensificazione delle pattuglie per il contrasto al crimine diffuso in occasione della manifestazione, individuavano un’auto che si aggirava furtivamente nei luoghi dove si stava svolgendo la manifestazione trovando a bordo un uomo ed una donna, coniugi ed entrambi di origine rumena.