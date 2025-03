Doppio appuntamento con i concerti dell’associazione ’Le 7 Note’

Doppio appuntamento, questa settimana, con i concerti organizzati dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo. Oggi alle ore 19, alla CaMu la Casa della Musica di Arezzo, prosegue la stagione concertistica in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo con il recital pianistico di Sebastian Emilio Suvini, con musiche di Haydn, Chopin e Bartók (biglietti 5 euro, in vendita sul luogo del concerto a partire da un’ora prima). Nato nel 2005 in una famiglia di musicisti, Suvini ha iniziato lo studio del pianoforte e del violino a cinque anni. Ha studiato pianoforte con Marco Gaggini e Christa Bützberger e violino con Duccio Ceccanti. Dal 2020 fa parte del quartetto Enigma. Ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Arona, al Premio Crescendo di Firenze e borse di studio dedicate ai migliori allievi della Scuola di Musica di Fiesole. Anche se giovanissimo, ha già partecipato a molti prestigiosi festival.

Domenica 16 marzo, invece, alle ore 17.30, all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo proseguono le iniziative musicali curate dall’Associazione Le 7 Note in collaborazione con Asl Toscana Sud Est. Il concerto, ad ingresso libero, è rivolto a degenti, familiari, personale ospedaliero e aperto a tutta la cittadinanza. Si esibirà in concerto l’Orchestra Musicasempre, la prima orchestra sociale completamente gratuita di Arezzo, fondata nel 2017 dall’Associazione Le 7 Note e portata avanti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IV Novembre. Questa edizione di Musicasempre è resa possibile grazie all’importante sostegno di Tca SpA, che si aggiunge come main sponsor ai finanziatori del progetto. Tra i contributi istituzionali già presenti, figurano quelli di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Cr Firenze. Il concerto del 16 marzo è inoltre sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana ed inserito nel cartellone della Festa della Toscana.