Doppia iniziativa al liceo artistico

Due giorni di incontri tra gli studenti del Liceo Artistico di Montevarchi e il creativo veneto Andrea Princivalli, che da molti anni offre la sua professionalità in corsi e laboratori scolastici per l’apprendimento del linguaggio audiovisivo, dei nuovi mezzi, dell’animazione tradizionale e digitale e della stopmotion. Disegnatore, character designer, illustratore, fumettista ed esperto di app creative per smartphone, Princivalli ha realizzato brevi spot per Unicef, Fabrica e Mtv Usa. Suoi jingle sono comparsi nella trasmissione DoReCiakGulp del noto giornalista Rai Vincenzo Mollica. Ha inoltre collaborato con la Kinder Ferrero per l’invenzione di personaggi e storie per i "mitici" Ovetti. Due gli eventi organizzati, sia martedì che ieri mattina nella sala biblioteca del plesso montevarchino.