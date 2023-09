Dopo quattro sconfitte è vietato sbagliare

Dopo le quattro sconfitte consecutive la FeralpiSalò nel match odierno con il Modena (si gioca alle 14 al Garilli di Piacenza) vuole dare una svolta al suo Campionato: "La sosta è servita - spiega mister Vecchi - Abbiamo avuto la possibilità di alzare il livello della squadra, che è adeguato a quello che dobbiamo fare. Abbiamo costruito una formazione per giocare in un certo modo e siamo convinti di avere le carte in regola. Siamo un po’ in ritardo, ma c’è tempo per raggiungere il nostro obiettivo".

Un traguardo che dovrà venire avvicinato dai primi punti stagionali.

FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Fiordilino, Zennaro (Di Molfetta), Balestrero; Parigini, La Mantia (Butic), Compagnon (Felici).

Luca Marinoni