Dopo le polemiche in azzurro Milano, ecco la tua Egonu

di Giuliana Lorenzo

Si sentono i primi rumori di schiacciate all’Arena di Monza, con la Vero Volley Milano che entra nel vivo del preseason. Dopo due settimane di preparazione fisica, le ragazze di Marco Gaspari stanno affrontando una serie di test match (ieri 3-1 all’Albese Como) in vista dell’inizio del campionato, previsto per il weekend dell’8 ottobre. La squadra lavora ancora a ranghi ridotti: mancano le nazionali azzurre Orro, Sylla, e Parrocchiale, Rettke è con la squadra USA, Nika Daalderop è impegnata con i Paesi Bassi e Castillo con la Repubblica Domenicana. La francese Cazaute è rientrata solo ieri ed Egonu si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni. Presenti, invece, Laura Heyrman, Sonia Candi, Raphaela Folie, Kara Bajema, Adhu Malual e Vittoria Prandi.

Senza un libero titolare, nelle prime amichevoli, Gaspari ha impiegato, la giovane Piciocchi e anche le altre due atlete provenienti dalla formazione Under 18 e di serie B2 del Consorzio, Gaia Mancastroppa e Martina Diana, oltre che le atlete di prima squadra. "Questa fase - ha spiegato l’allenatore - è molto importante per conoscere le giocatrici e testare la condizione fisica per vedere a che punto siamo. Molte atlete si conoscono mentre altre sono appena arrivate, come Bajema, Malual, Prandi o la stessa Heyrman, anche se è un ritorno per questa società".

Preparazione a parte l’attesa è tutta per la stella di questa squadra, Paola Egonu. La giocatrice più discussa del momento, dopo un solo anno lontano dal Bel Paese (ha giocato al Vakifbank di Guidetti), torna a Milano dove tutto è iniziato. L’opposto ha infatti mosso i primi passi nel comune lombardo, nella stagione 2012 – 13, vestendo la maglia di Club Italia. Quest’anno è chiamata, ancora una volta a fare la differenza. Insieme alla regia di Orro, che conosce da anni, con Sylla e Folie con cui ha giocato a Conegliano (solo per fare dei nomi) la giocatrice, classe 1998, può essere l’arma in più della squadra di Milano. L’augurio è che in Lombardia possa trovare un po’ di tranquillità.

A maggio, quando è stata svelata la nuova Vero Volley, la Presidente Marzari garantiva proprio la serenità dell’ambiente: "Penso che sia necessario creare una situazione in cui le atlete si sentano tranquille di giocare, al sicuro. La cura delle persone, da noi, è una delle cose principali e che riguarda tutti". Un fattore, visto le recenti polemiche, importante per la Egonu e per le compagne dopo una logorante stagione con le Nazionali. La formazione, del resto, insieme a Scandicci si candida ad essere l’anti Imoco. Il sogno tricolore, accarezzato nelle ultime due stagioni con le finali scudetto, perse proprio contro le venete, non è poi così irraggiungibile.