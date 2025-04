Donna in musica e parole. Pivetti in scena allo Spina

Si riapre il sipario del Teatro Comunale Mario Spina gestito dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, con la direzione artistica di Luca Ricci per la stagione "A Castiglioni quest’anno ci divertiamo!". L’ultimo appuntamento di stagione al teatro di Castiglion Fiorentino è con lo spettacolo che andrà in scena stasera alle 20.45. Sul palco dello Spina "L’inferiorità mentale della donna" - un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole, con Veronica Pivetti che ci racconta, attraverso bizzarre teorie della scienza e della medicina, l’unico, vero, orrorifico Frankenstein della storia moderna: la donna.

Un condensato di cliché della cultura maschilista che la Pivetti porta in scena con l’ironia che la contraddistingue. Ad accompagnarla sul palco il musicista Anselmo Luisi che, insieme all’attrice, eseguirà canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile.

Lo spettacolo di Giovanna Gra è liberamente ispirato all’omonimo trattato, "L’inferiorità mentale della donna" di Paul Julius Moebius ed è diretto da Gra&Mramor; una produzione Artisti Associati in collaborazione con Pigra srl.

Veronica Pivetti è attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e scrittrice. È nota al grande pubblico per il film di Verdone Viaggi di nozze, la conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festival di Sanremo e molte fiction di successo, fra cui Commesse, Il maresciallo Rocca, Provaci ancora Prof! e La ladra.

È stata ospite fissa, nel 2023, della trasmissione di Massimo Gramellini Le Parole, su Rai 3.

"Siamo più che felici di concludere una stagione ricca di stimoli culturali come non mai andata da Ariosto a Molière, da Goldoni alla drammaturgia più recente, con artisti di chiara fama come Alessandro Benvenuti e Veronica Pivetti, portando spettacoli storici del teatro italiano come il meraviglioso lavoro sulle marionette di Koreja o l’ispirativo racconto su sport e sfide della vita interpretato dal campione del mondo di pallavolo Andrea Zorzi", dichiarano Lucia Franchi e Luca Ricci, direttori di CapoTrave/Kilowatt.

