Donazioni al Calcit. Il gesto solidale di Cna

Festività natalizie all’insegna dell’attenzione verso chi si trova in situazioni di difficoltà a causa di gravi patologie. E tra i tanti gesti solidali merita di essere citato quello di Cna Valdarno che ha raccolto fondi e li ha messi a disposizione del Comitato Autonomo Lotta ai Tumori valdarnese, da sempre in prima fila per aiutare i malati affetti da neoplasie e i loro familiari. Il gruppo dirigente dell’associazione di categoria di vallata lunedì scorso ha ospitato nella sede di San Giovanni il presidente del Calcit Marco Ermini per consegnare l’assegno che contribuirà a finanziare le attività della onlus. Un ventaglio di iniziative concrete, a cominciare dal Progetto Scudo che assicura agli ammalati un servizio di assistenza domiciliare gratuito h 24 per 365 giorni l’anno. "A nome di Socialnet abbiamo voluto testimoniare la nostra solidarietà all’attività del Calcit – ha dichiarato il presidente Cna Paolo Pernici - con una donazione che esprime vicinanza al territorio nello spirito solidale e attento alle esigenze di chi soffre. Ci sentiamo a fianco di chi combatte ogni giorno con coraggio, determinazione e speranza. È un messaggio che rivolgiamo ai pazienti, alle famiglie, agli operatori sanitari e ai ricercatori che si impegnano nella cura e nello studio di nuove terapie". Pernici ha ricordato quanto essere attenti al prossimo rappresenti la chiave per affrontare la dura battaglia contro la malattia e ha aggiunto: "Uniti, possiamo fare la differenza. Siamo qui a offrire il nostro supporto a chi ne ha bisogno: è anche questo il valore umano e sociale della nostra organizzazione". Dal canto suo il presidente Ermini ha ringraziato i vertici della Confederazione artigiana: "In un momento economico non esaltante hanno comunque deciso di essere vicini alla comunità - ha commentato - e alle persone che soffrono; un gesto non scontato ed importante".