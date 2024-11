Arezzo, il Calcit dona sei nuove poltrone per la ginecologia all’ospedale San Donato

Arezzo, 30 novembre 2024 – Una donazione preziosa quella del Calcit Arezzo dell’ospedale San Donato. Sei le nuove poltrone, del valore complessivo di 4500 euro, che sono state donate al reparto di Ginecologia e ostetricia. Le poltrone servono ad accogliere i familiari delle donne che ricevono cure nella struttura diretta dal dottor Ciro Sommella. Le nuove sedute sono regolabili e permettono ai familiari di poter trascorrere la notte accanto alla paziente ricoverata in ginecologia. «Ringrazio il Calcit per essere sempre stato vicino al nostro reparto – sono le parole del dottor Ciro Sommella Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia Ospedale Arezzo -. Queste poltrone sono destinate ai familiari delle pazienti ricoverate nella nostra struttura e hanno un valore importante per noi. Spesso ci scordiamo che dietro ad una paziente ricoverata c’è una famiglia, che ci sono persone che le stanno vicino e nel momento in cui viene ricoverata è giusto che i familiari ricevano un comfort adeguato. Perché non dobbiamo dimenticare che avere un parente ricoverato in ospedale provoca un disagio importante in una famiglia. Questa poltrona è un contributo rilevante perché tutto ciò che è comfort per le persone vicine favorisce anche la guarigione della paziente offrendole un miglior periodo di ospedalizzazione». «Il nostro intento, oltre alle donazioni di maggiore importanza, è anche quello di essere attenti a quelle che sembrano piccole cose ma che in realtà portano un beneficio importante al paziente e ai suoi familiari. Penso che queste poltrone relax contribuiscano a dare beneficio ai familiari della paziente che si trovano ad assistere» dichiara il presidente del Calcit aretino, Giancarlo Sassoli. Maurizio Costanzo