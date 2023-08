DOMENICA IN CENTRO

Dopo la pausa di agosto, tornano ad animare le città del Valdarno i Mercatini del Calcit. Il prossimo è in programma domenica 3 settembre, per l’intera giornata, a Terranuova. Nella centralissima piazza della Repubblica, dalle 8,30 alle 18,30. L’iniziativa vede la collaborazione del Comune e della Pro Loco. Per l’occasione ci sarà anche la Festa della Fondazione Terranuova.