Domenica il varo per la nuova area attrezzata

BIBBIENA

Verrà inaugurata domenica l’area attrezzata del borgo di Freggina, vicino a Partina, nel comune di Bibbiena. La cerimonia prevede anche una camminata con partenza da Camaldoli: alle 15 infatti ci sarà il ritrovo a Cerreta, per una camminata fino a Freggina dove si terrà il taglio del nastro e un momento conviviale offerto a tutti i presenti.

Il sindaco Filippo Vagnoli commenta: "Con questa camminata all’interno dell’area protetta vorremmo mostrare a tutti l’utilizzo virtuoso di questa area di sosta e area verde del comune, la 19esima per la precisione, che rappresenta proprio una porta e un punto accogliente anche per coloro che vogliano immergersi nella natura".

Il primo cittadino ha anche spiegato gli obiettivi del progetto: "Riqualificare il vecchio campetto da calcio ormai in disuso del piccolo borgo di Freggina e attrezzare un luogo strategico per il turismo naturalistico nell’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Abbiamo realizzato un’area di sosta e area pic-nic attrezzate con acqua, luce, punto ristoro per barbecue a servizio della comunità ma anche per tutti i turisti che possono lasciare qui i mezzi e proseguire a piedi verso il cuore dell’area protetta. Da questo punto, infatti, inizia un importante sentiero naturalistico che porta direttamente nella foresta biogenetica di Camaldoli".

Nel progetto della riqualificazione dell’area sono stati investiti 40mila euro tra risorse erogate dall’ente Parco su una progettazione comunale e risorse dirette. "Un grazie particolare al presidente e al direttore del Parco Nazionale e grazie ai nostri uffici che si sono attivati nuovamente per una progettazione di qualità, all’assessore ai lavori pubblici Matteo Caporali e anche al settore turismo e cultura per aver collaborato alla stesura di un percorso che riguarda trasversalmente anche la promozione turistica" ha concluso Vagnoli.