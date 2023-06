Domenica di sagre Tagliata, pasta e antichi sapori

Domenica a tutto sagre. Festa della Rosa a Viciomaggio che andrà avanti fino a domenica 18 giugno. Ogni sera alle 19,30 aprono ristorante e pizzeria. Stasera alle 22 appuntamento il ballo con l’orchestra Amici della Notte. La festa riparte martedì 13 giugno alle 21 esibizione del Gruppo Bandistico di Ciggiano Gli Sbandati, mercoledì 14 giugno alle 21 musica con la Band Black Blus Band, giovedì 15 giugno alle 19 appuntamento con Viciomaggio che fu personaggi e luoghi di una volta. Venerdì 16 giugno alle 19.30 musica con la Band Polo Positivo, sabato 17 alle 21 ballo con l’orchestra Arianna Ghera, gran finale il 18, alle 21 ballo con l’orchestra Alessio Alunno.

C’è anche la Sagra della Tagliata di Alberoro che viene organizzata ogni mese di giugno dalla squadra dilettantistica U.S.D. Alberoro al termine della stagione calcistica. Oggi dopo la cena sotto gli stand, alle 21.30 ci sarà il Piano Bar con Debby e Max. Si riparte giovedì 15 giugno, ogni sera cena agli stand gastronomici, poi alle 21.30 Piano Bar con The Black & Jack, venerdì 16 alle 21,30 Hawaian Party festa in costume e Dìdj set, sabato 17 giugno musica con L’Uomo di Polvere e maxischermo per seguire il Saracino, domenica 18 giugno alle 22 musica con la band Il Sorriso della Notte.

Prosegue fino a stasera ad Indicatore, la Festa degli Antichi Sapori Aretini, proponendo ogni sera pizzeria e ristorante con menù e piatti tradizionali, ballo con orchestra e area bimbi, e in caso di pioggia ristorante al coperto.

Va avanti fino al 18 giugno alla Fratta di Cortona, la 25esima edizione della Sagra della Pastasciutta. Ogni sera stand aperti dalle 19,30. Stasera alle 21,30 Gara di briscola e ballo con l’orchestra Pino e Debora. La sagra riparte da giovedì 15 a domenica 18. Ogni sera alle 21,30 gara di briscola, il 15 ballo con l’orchestra Sonny and Mery Band, venerdì 16 dalle 21,30 Serata giovani One More Shot, sabato 17 ballo con l’orchestra Rita Gessi, domenica 1musica con l’orchestra Mixage.