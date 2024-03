"Domenica bar chiusi in centro". Ex sindaco si traveste da turista. Confcommercio: solo un caso

di Sonia Fardelli

Bar chiusi la domenica pomeriggio nel centro storico . A denunciare la situazione è l’ex sindaco Giorgio Renzi che in una nota scrive: "Nel pomeriggio mi è venuta voglia di fare una passeggiata nel centro storico . Pensavo di incontrare gente, trovare amici... invece nessuno. Così ho potuto godermi in santa pace le bellezze della mia cittadina, senza che nessuno mi disturbasse e mi distraesse. A un certo punto però mi è venuta voglia di un caffè. Vado in piazza Grande. Sapevo che il Podestà era chiuso da giorni. Ma ci sono sempre le Logge dei Tarlati. Solo che anche quello era chiuso per ferie. Faccio mente locale agli altri bar: il bar è ormai chiuso da tempo, il bar Turismo la domenica è chiuso per turno. Rimaneva il bar Del Sere... solo che anche loro la domenica pomeriggio sono chiusi. Quindi niente caffè".

Accuse alle quali risponde Luca Boccalini (nella foto) di Confcommercio Casentino, che ha il polso delle strutture della vallata. "Purtroppo lo spopolamento dei centri storici dei paesi è un dato di fatto che noi abbiamo sottolineato da tempo ed abbiamo chiesto anche aiuti alle amministrazioni comunali per sostenere i piccoli esercizi – dice – ma questa situazione con nessun bar aperto a la domenica pomeriggio a mio avviso non corrisponde alla realtà. Ci saranno state coincidenze che hanno determinato tutto questo e sicuramente per un solo giorno. Ancora non è tempo di turismo, si parte da aprile e si arriva fino ad ottobre. Magari qualche esercente avrà preso adesso le ferie per restare sempre aperto di luglio e agosto. E comunque stiamo parlando di un giro turistico di 190mila presenze all’anno, non come i 2 milioni di Firenze, dove gli esercizi sono sempre aperti". Per Confcommercio dunque la situazione a non è così negativa.

"E’ vero che di recente ci sono state delle chiusure nel centro storico – continua Boccalini – ma è anche vero che a breve apriranno tre nuovi locali proprio nel centro storico. Un bar, un altro esercizio sempre nel settore della somministrazione e un altro nel settore del commercio. Per fortuna il ricambio c’è: per un esercizio che chiude, un altro o altri aprono".