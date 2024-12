Domani Open Day all'Isis Valdarno

Arezzo, 06 dicembre 2024 – L'ISIS Valdarno ha organizzato una serie di incontri per presentare l'Offerta Formativa dell'Istituto in vista dell'anno scolastico 2025-2026. Gli open days si terranno sabato 7 e 14 dicembre 2024, e nei giorni 11, 18, 19 e 25 gennaio 2025. Tra queste, la giornata di domenica 19 gennaio sarà arricchita da un incontro con la Dirigente scolastica, Lucia Bacci, che accoglierà personalmente studenti e famiglie. Durante gli incontri, il personale scolastico sarà disponibile presso le sedi dell'Istituto per illustrare l'Offerta Formativa, mostrare gli spazi dedicati alla didattica e rispondere a domande sulle attività proposte. Oltre agli open days, l'Istituto organizza anche lezioni aperte nei laboratori didattici durante i mesi di dicembre e gennaio. Questa iniziativa permette agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado di vivere un'esperienza immersiva nei diversi indirizzi di studio, aiutandoli a compiere una scelta più consapevole per il proprio futuro. "Gli Open Days - sottoliena la Preside - sono un momento di incontro fondamentale per le famiglie ei ragazzi. La nostra scuola non si limita a fornire conoscenze teoriche, ma prepara concretamente al mondo del lavoro e all'università grazie a percorsi innovativi e laboratori hi -tecnologia".

Nelle sedi dell’ISIS Valdarno il personale scolastico accoglierà le famiglie illustrando l’Offerta Formativa, le attività e gli spazi caratterizzanti l’Istituto. Con ben 16 indirizzi suddivisi tra i plessi “F. Severi”, “G. Ferraris” e “G. Marconi”, l’ISIS Valdarno offre un’ampia gamma di scelte. Presso il plesso “F. Severi” (Via Pier Sansoni, 17): Informatica; Tecnico Moda; Sistemi Informativi Aziendali – Sportivo; e Turismo Quadriennale. Nel Plesso “G. Ferraris” (Viale Gramsci, 77/A): Biotecnologie Sanitarie; Chimica e Materiali; Elettronica e Robotica; Elettrotecnica e Robotica; Meccanica ed Energia; Meccanica e Meccatronica; e Amministrazione, finanza e marketing. Nel Plesso “G. Marconi” (Via Trieste, 20): Acconciatori; Estetisti; Professionale Elettrici-Elettronici; Professionale Moda; e Professionale Meccanica. Per partecipare agli open days o prenotare una lezione nei laboratori, le famiglie possono visitare il sito ufficiale dell’ISIS Valdarno, dove è possibile visualizzare le date disponibili e prenotare le attività desiderate. Un ponte tra scuola e lavoro. Grazie a percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO) e collaborazioni con le imprese del territorio, l’ISIS Valdarno garantisce una preparazione pratica e mirata per l’ingresso nel mondo del lavoro. "Molti dei nostri diplomati - sottoliena la Dirigente Bacci - trovano immediatamente un’occupazione nei loro settori di specializzazione, ma siamo anche una scuola che prepara solidamente per l’università, offrendo una formazione teorica completa e rigorosa".