Domani l'ultimo saluto a Riccardo Baracchi

Arezzo, 15 ottobre 2021 - Si terranno domani alle 15, al santuario di Santa Margherita, i funerali di Riccardo Baracchi, il titolare della cantina Baracchi Winery e del ristorante stellato e residenza di charme Il Falconiere di Cortona.

Baracchi è stato colto da un malore nei boschi di Tetovo, in Macedonia, dove si trovava a caccia con un amico.

In occasione dell'ultimo saluto, i familiari destineranno quanto raccolto in memoria di Riccardo Baracchi per l'acquisto di un macchinario da destinare alla cardiologia del San Donato.

Ecco l'iban per la raccolta fondi voluta dai familiari, dalla moglie Silvia e dal figlio Benedetto: IBAN IT36 I054 9625 4090 0001 9013 374

"Grazie amici per le tante testimonianze di affetto e stima - ha scritto oggi Silvia Baracchi su facebook - Spero di potervi ringraziare personalmente in seguito. Sono nel traghetto e sto rientrando dalla Macedonia… con tempo per piangere, ma anche per ricordare tanti momenti belli che abbiamo passato insieme io e Riccardo. Non è facile e non lo sarà mai perche lui era il senso compiuto della mia vita. Abbiamo condiviso tante passioni e momenti speciali".