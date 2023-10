Domani i funerali di Fabio Cappelli, l’ex calciatore scomparso a 52 anni

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Una comunità scossa da una morte arrivata in età non certo avanzata, al termine di giornate complicate, che hanno visto il decesso di Gianni Somigli, giornalista e scrittore di 43 anni nativo di Incisa e, sabato scorso, di Martina Breschi, la giovane madre deceduta a Figline a seguito di un tragico incidente stradale. Ieri il Valdarno ha subito l'ennesimo lutto, la scomparsa di Fabio Cappelli, 52 anni, stroncato da un arresto cardiaco mentre lavorava nella vertreria di Terranuova di cui era titolare insieme ad altri due soci. A niente sono valsi i tentativi di soccorso.

La salma dell'ex calciatore è esposta all'obitorio dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Domani alle 15, alla chiesa del Bani di San Giovanni, i funerali. Oltre a Montevarchi e Sangiovannese, parole di cordoglio, in queste ore, sono arrivate anche dalla Castelnuovese, dal Figline e dall'Atletico Levane Leona, tutte società nelle quali ha militato Cappelli. Il club amaranto ha citato un ricordo definito indelebile anche per tutti i tifosi della Castelnuovese. Era la stagione 2005/2006 e Fabio era uno dei centrali difensivi. Uno straordinario campionato concluso con la sfortunata finale play-off contro il Forte dei Marmi, valevole per la promozione in serie D. Cordoglio anche dal Figline, con la firma del presidente, del consiglio direttivo e di tutta la società gialloblù.

Anche la società levanese non ha mancato di ricordare lo sfortunato calciatore. Tante poi le testimonianze di giocatori che hanno calcato i campi di gioco insieme a lui. Una brutta giornata per lo sport valdarnese, e non solo. Il dramma si è consumato alle 15 di ieri, quando i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti per una chiamata da Terranuova Bracciolini. All'interno di una vetreria si era verificato un arresto cardiaco. A sentirsi male un uomo di 52 anni, che è risultato poi essere Cappelli. Sul posto è intervenuta l'automedica del Valdarno e l'ambulanza di San Giovanni. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso 1. Nonostante l'intervento dei sanitari l'ex calciatore è deceduto sul posto. Sono stati avvisati i Carabinieri e sono giunti sul luogo gli uomini del Pissl. La notizia è iniziata a circolare nel tardo pomeriggio e sui social sono stati centinaia i messaggi di cordoglio, a partire dalle due società più importanti della vallata, Montevarchi e Sangiovannese.