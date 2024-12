Domani al via la stagione teatrale al Capodaglio di Castelfranco

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Prenderà il via domani la stagione teatrale del Wanda Capodaglio di Castelfranco di Sopra. Sarà "Il malato immaginario" di Molière ad aprire la rassegna. Il cartellone sarebbe dovuto iniziare i primi giorni di dicembre, ma c'è stato uno slittamento per un infortunio che è capitato a Lucrezia Lante della Rovere, protagonista del primo spettacolo. Come ha spiegato l'assessore alla cultura Antonella Grassi (intervista in alto), c'è grande soddisfazione per la programmazione, allestita in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, ma anche per la risposta della gente, come testimoniano i 217 abbonamenti. Il cartellone prevede poi una serie di novità. "Il 19 gennaio - ha annunciato l'assessore - avrà inizio anche la stagione teatrale per i ragazzi, ‘Teatro in famiglia’, con quattro spettacoli; inoltre altri tre spettacoli sono in programma per le scuole. A primavera invece avremo una novità, la stagione Concertistica, che abbiamo voluto fortemente, e che vedrà la presenza di tre grandi gruppi musicali toscani”. Quest'anno, per rendere omaggio a Wanda Capodaglio, l’attrice cittadina onoraria di Castelfranco, all'interno del teatro è stata allestita una piccola mostra realizzata con numerosi oggetti che le sono appartenuti, oltre a documenti e libri che ne raccontano la vit