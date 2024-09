Domani a Montevarchi incontro organizzato dalla Società Toscana di Medicina Legale

Arezzo, 20 settembre 2024 – Domani la Società Toscana di Medicina Legale, in collaborazione con l'USL Toscana SE, ha organizzato un evento al centro culturale La Ginestra di Montevarchi dal titolo “La responsabilità del medico convenzionato con il SSN” che si terrà alle 9.00. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio di SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, sarà moderata dal professore Aurelio Bonelli e dal dott. Raniero Becucci, rispettivamente presidente e segretario della STML. “Ci rivolgiamo agli specialisti in medicina legale e anche ai medici di medicina generale che lavorano sul territorio toscano - spiega il professore Bonelli - che, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza primaria, svolgono attività assistenziale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale e sono tenere a fornire un servizio con determinate regole”.

L'evento sarà l'occasione per provare a dirimere un punto nevralgico dell'azione del medico di medicina generale che, seppur operando in un ambito caratterizzato da autonomia professionale e decisionale, si ritrova, secondo la normativa vigente, a essere parificato a quello del medico dipendente, comportando una vasta gamma di profili di responsabilità che, con le innovazioni in campo e in prospettiva, tenderanno ad amplificarsi. “Tutto questo perché le cure primarie - aggiunge il professore Bonelli - saranno sempre più hi-tech (ricetta dematerializzata, teleconsulto, ecc…) e perché il MMG, in un prossimo futuro, dovrà essere un professionista non più 'solista' ma sempre più integrato nella rete dei servizi territoriali, dovendosi confrontare e coordinare con molte figure professionali che opereranno nello studio, dall'infermiere allo psicologo, dallo specialista al fisioterapista, evocandosi quindi, sempre più, eventuali profili di responsabilità in equipe”.

L'incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali delle autorità - presente anche il vicepresidente e responsabile della comunicazione di SIMLA, dott. Franco Marozzi - e potrà contare su diversi relatori di caratura nazionale, tra cui si segnalano Mario Gabbrielli, professore ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Siena, Giuseppe Pasquale Macrì, Direttore U.O.C. Medicina Legale USL8 Arezzo e Responsabile CGRC Regione Toscana e Marco Rossetti, Consigliere della Corte di Cassazione. Uno spazio importante sarà dedicato alle nuove leve della professione medico legale. “Poiché il futuro della Disciplina sono i giovani che hanno scelto e credono nella Medicina Legale - conclude il professore Bonelli -, la Presidenza ed il Consiglio Direttivo della STML hanno deciso di dare voce, tramite sessione a loro dedicata, agli Specialisti in Formazione afferenti alle tre Scuole di Specializzazione in Medicina Legale presenti in Regione Toscana”.