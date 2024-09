Dodici utenti dei bus diventano fotografi e raccontano il paesaggio

Prosegue il progetto 12x12, frutto della collaborazione tra Autolinee Toscane e Cortona On The Move,. Per la prima volta sono stati coinvolti passeggeri appassionati di fotografia: dodici utenti non professionisti scelti tra i viaggiatori, sono chiamati a sviluppare un progetto personale sul trasporto pubblico. Il protagonista del mese è il giovane fotografo Martino Cortigiani, affiancato dal tutor Simone Donati, fotografo affermato e tra i fondatori del collettivo TerraProject, attivo dal 2006 su tematiche sociali, politiche e ambientali in Italia e all’estero. Il progetto proposto è intitolato "Un racconto dalla campagna". Il lavoro fotografico di Cortigiani si sviluppa nelle campagne fiorentine restituendo un ritratto autentico delle comunità che le abitano. Intanto il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move prosegue il suo cammino fino al 3 novembre prossimo. 22 le mostre dislocate tra il centro storico, la Fortezza del Girifalco e la stazione ferroviaria di Camucia.