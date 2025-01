Divieto di alcol per la partita

In vista della gara di domani tra Sangiovannese e Figline, che si giocherà al Virgilio Fedini, il sindaco della città del Marzocco Valentina Vadi su indicazioni prefettizie ha firmato un’ordinanza che vieta vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di alcolici con gradazione superiore ai 5° e superalcolici, all’interno dello stadio e nelle aree circostanti.

Entrerà in vigore a partire da due ore prima dell’inizio della partita (alle 12,30) e fino a due ore dopo il termine della partita (alle 16,30).

Il divieto non riguarda solo lo stadio, ma si estende anche agli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e ai circoli privati situati nell’area compresa tra piazza Casprini, via Bolzano, via Perugia, via Villini Ilva, viale Gramsci, via Masini, via Pareto, via dell’Energia, via Ponte alle Forche e Lungo Don Minzoni.

Per quanto riguarda la viabilità, saranno attuate modifiche al transito e alla sosta nella zona intorno al Fedini.

In particolare, dalle 12 alle 18, sarà interdetto il traffico su via Perugia e piazza Casprini.

I tifosi locali potranno accedere allo stadio solo da via Masini o, a piedi, da via Bolzano, parcheggiando nella parte a nord di piazza Casprini o in via Bolzano, mentre i tifosi ospiti accederanno da via Perugia e parcheggeranno in via Perugia o nella parte a sud di piazza Casprini.