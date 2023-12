Divertimento no stop. Via all’assalto al centro

Non vedremo i numeri record del ponte dell’Immacolata ma questo fine settimana sarà lo stesso assalto alla città del Natale e alla sue mille attrazioni. Dalla Casa di Babbo Natale sempre sold out, ai mercatini tirolesi, passando per la magia del Prato con la ruota panoramica, la pista di pattinaggio, la giostra per bambini e le casette degli artigiani. Poi la Fortezza delle meraviglie e i giochi di luce. Una città intera vestita a festa tra mille collaterali e tantissimi eventi pronta ad accogliere ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni in arrivo da tutta Italia. "Discreto il livello di occupazione per questo fine settimana negli alberghi - spiega l’assessore Simone Chierici - è stato così già dal giovedì attestandoci sui livelli dello scorso anno. Non siamo al tutto esaurito ma nella notte di oggi ci avviciniamo. Senza considerare che ci saranno molti last minute che dipendono sempre dal tempo e che saranno spinti questo fine settimana dal meteo favorevole.

Le presenze in questo weekend si attestano in linea con quelle 2022, forse con qualche arrivo in più già al giovedì. Non aspettiamoci una due giorni come quella del ponte dell’Immacolata che ha segnato l’apice dei mercatini, ma attendiamo lo stesso un pubblico numeroso fatto anche di turisti giornalieri e di autobus e camper. Tanti gli eventi collaterali come la sfilata dei dandy in centro". Una flessione è invece attesa per gli arrivi del prossimo fine settimana che coinciderà con la vigilia di Natale, mentre buone sono le pevisioni per il Capodanno: "Il livello di occupazione delle strutture per il 31 dicembre è già tra il 70 e l’80%" dice Chierici.

A.B.