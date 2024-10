Diventare volontari ospedalieri: al via il corso dell’Avo

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Cinque appuntamenti, della durata di due ore ciascuno, per diventare volontari ospedalieri. Il corso gratuito, “Imparare per aiutare”, organizzato da AVO in collaborazione con Asl Toscana Sud Est, partirà giovedì 17 ottobre alle 17 e si terrà nei locali dell’Aula di Formazione dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

La prima lezione si aprirà con il saluto della presidente AVO Arezzo, Maddalena Conti, della presidente regionale di AVO Fiorenza Fanicchi e della direttrice dell’Ospedale di Arezzo, dr.ssa Barbara Innocenti, e verterà sullo statuto dell’AVO. Un corso durante il quale, grazie alla presenza dei professionisti sanitari e non solo, gli aspiranti volontari potranno apprendere gli strumenti e le modalità per interagire correttamente con i pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera.

La seconda lezione il 21 ottobre poi il 24, 25 e 30 ottobre. Durante il corso verranno analizzati gli sturmenti utili ad interagire con il paziente, l’importanza e il ruolo dei volontari in pronto soccorso, le norme etiche e comportamentali che il volontario deve seguire, ma anche i suggerimenti per riconoscere i segnali non verbali per essere d’aiuto.

Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato ospedaliero ma anche a chi è già socio Avo per il quale il corso ha la funzione di aggiornamento. «Essere volontari ospedalieri è una missione per svolgere la quale servono anche le competenze necessarie a farlo – spiega Maddalena Conti presidente AVO Arezzo -.

Volontà, empatia e disponibilità devono essere sempre accompagnate dalla conoscenza delle regole per fare al meglio il proprio lavoro. Questo corso ,oltre ad essere un momento di formazione e aggiornamento per chi già svolge l’attività in Avo, è anche una occasione per formare nuovi volontari».

«E’ con piacere che accogliamo questo corso di formazione all’interno della nostra struttura ospedaliera, consapevoli dell’importanza del lavoro che ogni giorno i volontari AVO svolgono per i pazienti e i loro familari – dichiara la dr.ssa Barbara Innocenti, Direttrice Ospedale Arezzo -. Una collaborazione preziosa, capace di supportare il paziente che è da solo in ospedale e che trova nel volontario AVO una persona capace di regalare una parola di conforto ma anche un importante aiuto».