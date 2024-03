Ditta trancia cavo. Quartiere al buio

Ditta trancia un cavo della linea elettrica, e ieri pomeriggio il quartiere Bani di San Giovanni è rimasto al buio per circa due ore. Il fatto ha provocato un disservizio elettrico a macchia di leopardo per un gruppo di utenze servite dal tratto di linea interessata. I tecnici E-Distribuzione sono intervenuti immediatamente e, coadiuvati dal Centro Operativo, hanno effettuato manovre manuali sul posto per circoscrivere l’area del "fuori servizio". Poco dopo le 17 il tutto è tornato alla completa normalità.