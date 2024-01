Ditta al lavoro trancia cavo elettrico. Mezzo paese resta senza luce

Ditta trancia un cavo elettrico e manda centinaia di utenze in black out. Disagi tra i cittadini e esercizi commerciali in tilt. Succede a Castiglion Fiorentino. Ieri mattina, poco prima delle 11, una ditta incaricata dal comune che stava lavorando sulle fognature ha tranciato il cavo interrato della "Castiglione", la linea elettrica di media tensione che fornisce la zona compresa tra la stazione ferroviaria e le porte del centro storico. La ditta non stava lavorando per conto di E-distribuzione (la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) che oltretutto comunica in una nota che i lavori stavano andando avanti "senza la necessaria richiesta di tracciatura dei sottoservizi né alcun tipo di comunicazione verso E-distribuzione". Fatto sta che il danno è stato tale da spegnere le luci in gran parte del territorio castiglionese soprattutto nella zona della via umbro casentinese e limitrofe. Il blackout si è esteso a macchia di leopardo in via dei Beroardi, via Umbro Casentinese, via Cavour, via Billi e via Piave con alcuni disservizi che hanno toccato anche il centro storico dove la luce è "andata e tornata" per alcune ore mentre la linea telefonica e il segnale wifi sono rimasti ko fino a circa il primo pomeriggio. I più sfortunati sono stati i residenti della zona della stazione che sono rimasti al buio fino a dopo pranzo. Tanti i disagi tra i cittadini che non hanno potuto nemmeno accendere il phon per asciugarsi ma ad esser colpiti dal disservizio sono stati i negozi e le attività commerciali molte delle quali sono state costrette ad abbassare la serranda con diverse ore in anticipo visto che era impossibile lavorare. Dal guasto sono rimasti paralizzati, per citarne alcuni, distributori di benzina, farmacie, bar, ristoranti, negozi di vestiti, alimentari e banche con gli sportelli per ritirare i contanti fuori servizio così come le macchinette della stazione ferroviaria castiglionese. Disagi su disagi anche all’asilo e alle elementari rimaste al buio per tutta la mattinata. Nessun problema elettrico invece alla casa della salute di Castiglioni anche se ci sono stati diversi problemi con la rete telefonica e internet.