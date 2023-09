Distretto sanitario, c’è Sandroni: "L’obiettivo è migliorare i servizi: punto tutto sulla collaborazione"

di Sonia Fardelli

È Marzia Sandroni il nuovo direttore del distretto sanitario del . Professionista con lunga esperienza e conoscenza del sistema sanitario, ma anche sul sociale prende in mano le redini di una vallata dove servono davvero interventi importanti sulla sanità. Entra subito in servizio da oggi e si occuperà dei Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla. La nomina si è resa necessaria a seguito del passaggio della dottoressa Antonella Secco ad altro incarico. La scelta è avvenuta in un confronto tra l’Asl e la Conferenza dei sindaci del . Nomina che ha avuto consenso unanime da parte di tutti i sindaci della vallata. "Credo che Marzia Sandroni abbia il profilo migliore – ha detto il direttore generale della Asl Antonio D’Urso – per guidare un distretto così importante. E’ una professionista con una profonda conoscenza della macchina organizzativa della Asl e del . In questi anni, ed in epoca Covid, ha coordinato la complessa macchina della comunicazione dell’azienda con ottimi risultati. La sua lunga esperienza in ambito sanitario garantisce una profonda conoscenza del sistema, la sua competenza e comprensione dei problemi sociosanitari, l’attenzione da sempre dimostrata alla comunità e nei rapporti con le Istituzioni, credo siano fondamentali per la gestione di un distretto come quello del ".

"Mi auguro di dimostrare che tale fiducia è stata ben riposta – ha detto Sandroni – Da parte mia garantisco il massimo impegno. Ho sempre lavorato mettendo al centro la collaborazione ed il dialogo con l’obiettivo di migliorare il servizio sanitario valorizzando i professionisti e le realtà del territorio ed è quello che ho intenzione di portare in . Lo farò nello spirito dei tempi che hanno bisogno di un welfare cooperativo, di comunità che non dia per scontato nulla, che non si accontenti, ma sappia cogliere tutte opportunità, quelle grandi ma anche quelle piccole che questo tempo offre". Una nomina salutata anche da Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e presidente della Conferenza dei sindaci del : "Una nuova partenza e un nuovo direttore per il nostro distretto. Benvenuta a Marzia Sandroni".