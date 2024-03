Disco e fumetto, Passioni e Nirvana. Tris di eventi nei padiglioni di Arezzo Fiere

Domenica ad Arezzo Fiere con la Fiera del Disco e del fumetto. Nei padiglioni di via Spallanzani è tornata da ieri la fiera del vinile, del fumetto e del collezionismo organizzata dall’Associazione Fumetti e dintorni. Cento espositori da tutta Italia si ritrovano ad Arezzo per scambiare, vendere o valutare fumetti, vinili ma anche figurine, subbuteo e videogiochi. Una due giorni partita ieri di full immersion nel mondo del collezionismo, tra eventi e street food. Spazio anche alla musica, presenti banchi espositivi ed informativi di diverse realtà associative giovanili e musicali e stand eno-gastronomici. Oggi sarà presente il disegnatore aretino Fabio Civitelli che dalle 10 alle 17, esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori, i quali verranno messi in vendita e durante il pomeriggio, incontrerà il pubblico con altri illustri colleghi aretini, ed altri disegnatori. Oltre a fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, Uomo Ragno, ci saranno anche Manga, Pokemon Yugi-oh, videogiochi, Dragon bal, Art Figure, il mondo delle anime e collezionismo in generale, case editrici indipendenti. Anche il reparto dischi sarà presente tra ultimi arrivi e dischi introvabili. Grande novità di quest’anno lo spazio dedicato ai vecchi Flipper e JukeBox oltre ai giradischi. E in concomitanza con il salone del disco e del fumetto prosegue anche Passioni in Fiera al palaffari, l’evento dedicato principalmente alla natura, all’agricoltura, all’outdoor e al mondo degli animali. Ma non è finita qui, ci saranno anche gli stand di Nirvana, ad Arezzo è sbarcata la Fiera del benessere, esoterismo e tattoo organizzata da Naturalmente Eventi. Un viaggio nel mondo olistico e del benessere con expo di artigianato e bio.

Angela Baldi