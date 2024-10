Disco e fumetto al Palaffari. Arrivano due giorni di fiera

Due giorni da non perdere per tutti gli appassionati e collezionisti di dischi e fumetti. Oggi e domani ad Arezzo Fiere e Congressi torna la Fiera del disco e del fumetto, organizzata dall’associazione culturale "Fumetti e dintorni" di Fucecchio con il patrocinio del Comune di Arezzo. Oggi dalle 10 alle 17 il padiglione 6 ospiterà il disegnatore della casa editrice Bonelli Marcello Mangiantini che sarà presente con le sue tavole originali, incontrerà il pubblico e porterà delle copie dei suoi disegni. Domani, sempre dalle 10 alle 17, sarà la volta di Rossano Rossi, Fabio Valdambrini, Fabio Civitelli, Giulia Pulerà, con i loro lavori. Oltre a fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, Uomo Ragno, per i più giovani ci saranno anche Manga, Pokemon Yugi-oh, videogiochi, Dragonball, Art Figure, il mondo delle anime e collezionismo in generale, e case editrici indipendenti.

Anche il reparto dischi vanterà vinili e cd introvabili di pop, rock, metal, funky, reggae, soul, blues, rap, colonne sonore, musica anni 80 e 90. Per tutti i visitatori, la possibilità di portare i loro vecchi dischi, fumetti, consolle, videogiochi da proporre agli espositori oppure semplicemente per una valutazione da parte di esperti del settore. "Torna un appuntamento molto amato dal pubblico e capace di richiamare tantissimi appassionati. Arezzo ha più volte dimostrato di ospitare al meglio gli eventi dei quali il collezionismo è protagonista, un hobby molto diffuso per generi e per numeri, capace di muovere una sua forma di turismo che trova qui una città accogliente ed organizzata", ha commentato l’assessore Simone Chierici. Non solo fumetti e dischi, sarà in funzione anche uno street food con specialità a km 0 hamburger di chianina, hot dog, salsiccia, dolci, pesce fritto, specialità mugellane, birra artigianale, e un fornitissimo bar per colazioni, dolci napoletani e siciliani, merende, aperitivi, comunque per soddisfare ogni esigenza. Per il pubblico una vera e propria una full immersion nel mondo del collezionismo, tra eventi e street food. Ad Arezzo arriva una delle mostre più belle e grandi di tutto il calendario annuale che con questa edizione supera il quarto di secolo, dal 1999 ad oggi infatti Arezzo è un appuntamento immancabile per questo tipo di collezionismo. L’ingresso agli stand di Arezzo Fiere costa 5 euro. L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Arezzo.

A.B.