Disagi per i pendolari. Rossi e Camiciottoli chiedono al sindaco di Montevarchi un intervento deciso

Arezzo, 04 ottobre 2023 – I problemi dei pendolari al centro di una interrogazione dei consiglieri Fabio Camiciottoli di Avanti Montevarchi ed Europa Verde e di Cristina Rossi di Impegno Comune. I due rappresentanti dell’opposizione hanno sottolineato che non è più né sostenibile né accettabile che gli utenti valdarnesi che usufruiscono del trasporto pubblico su ferro subiscano costantemente disagi per un servizio non all’altezza. E’ necessario, secondo i membri della minoranza, che anche dal territorio e dalle Istituzioni Locali partano forme di pressione più forti ed incisive nei confronti della Regione Toscana e, in particolar modo, delle Ferrovie dello Stato e del Ministero delle infrastrutture, affinché vengano tutelati i cittadini utenti che basano le loro attività quotidiane su un trasporto pubblico su ferro che deve essere efficace e puntuale.

Per Camiciottoli e Rossi la questione dei ritardi deve essere affrontata non solo richiedendo alla Regione Toscana una necessaria e doverosa azione di maggior controllo e contestazione dei disservizi nei confronti di RFI, ma esercitando anche una pressante e celere azione nei confronti del Ministero delle Infrastrutture per chiedere maggiori investimenti sulla dorsale principale e anche un controllo più efficace e stringente nei confronti della partecipata della Stato. “Le affermazioni rilasciate dal Sindaco nei giorni scorsi, dopo quelle fornite ad una nostra istanza dello scorso 24 novembre, sembrano rivedere le vecchie posizioni ed accogliere le nostre sollecitazioni, ma ci sembrano ancora sbilanciate perché più volte ad attaccare che a porre la questione a tutti i responsabili in campo – - hanno detto – Noi siamo disponibili ad affrontare il problema e a supportare iniziative che evitino di guardare le questioni a senso unico in una logica di schieramenti. Chiediamo quindi al sindaco di Montevarchi, nonché ex presidente della Provincia di Arezzo, di conoscere, anche come esponente di spicco del centro destra, quali azioni ha intrapreso per porre la questione al governo centrale. E perchè come esponente di centro destra, invece di porre l’attenzione pubblica sulla Regione Toscana, non ha posto il tema al suo schieramento politico che tra l’altro è al governo del paese”. Il tema dei pendolari è di strettissima attualità e anche sui social, ogni giorno, sono molte le testimonianze dei viaggiatori esasperati.