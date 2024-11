Dire no alla violenza. Le iniziative in campo

di Massimo Bagiardi

SAN GIOVANNI

Presentate ieri mattina nell’ex sala della giunta a San Giovanni tutte le iniziative messe in atto dall’amministrazione comunale in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, indetta per lunedì 25 novembre. Mostre, visite alle varie panchine rosse dislocate in città, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, raccolte benefiche fino al concorso di scrittura e arti figurative rappresentano un ricco cartellone di eventi che andranno a interessare ambiti e pubblici differenti.

Nella mattina di lunedì il sindaco e l’assessore alle pari opportunità faranno visita alle quattro panchine rosse presenti nel comune per depositare un fiore, al pomeriggio in Piazza Masaccio la Consulta delle pari opportunità allestirà uno stand dove si potrà acquistare un vaso di fiori donato da Agrimen cooperativa sociale e Cia agricoltori italiani, per l’occasione sarà inoltre presentata la quinta edizione del concorso di scrittura e arti figurative 2024/2025 "O’pport’unità" per poi arrivare alle 21, nella sala della musica in piazza della Libertà andrà in scena lo spettacolo "Siamo una coppia perfetta" a cura del gruppo Amentia teatro dell’associazione Paro Paro.

"La violenza contro le donne – hanno commentato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alle pari opportunità Laura Ermini – non è un problema privato, ma una ferita aperta nella nostra società. Oggi, il nostro impegno non deve limitarsi a questa sala o a un momento simbolico ma deve essere un impegno quotidiano, perché nessuna donna debba mai più aver paura di essere sé stessa".