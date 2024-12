Differenziata, . Gentili: "Siamo in ritardo"

"Siamo in ritardo nell’informazione ai cittadini". Il gruppo consiliare di opposizione "Adesso-Riformisti per Sansepolcro" interviene sulla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che implica l’allargamento del "porta a porta" dal 14% attuale al 33% del territorio comunale e la sostituzione di tutte le postazioni stradali con bidoni idonei per la raccolta differenziata, oltre all’eliminazione di tutte le postazioni singole di raccolta rifiuti, che oggi rappresentano più della metà del totale. "Se da un lato queste misure possono contribuire ad ampliare e a migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale – dice il capogruppo Michele Gentili - dall’altro lato richiedono un importante adattamento da parte dei cittadini e delle attività economiche. Vi sarà un forte impatto sulla vita quotidiana e i cambiamenti non possono essere gestiti senza un’adeguata informazione e coinvolgimento, ma avremmo dovuto farlo prima. Riteniamo che queste modifiche debbano essere accompagnate da una dettagliata campagna informativa per spiegare chiaramente le nuove modalità operative per indicare gli strumenti e quale supporto pratico verrà offerto per aiutare i cittadini nella transizione. Oltre a questo, è necessario un confronto aperto con la cittadinanza per discutere eventuali criticità legate alla rimozione di alcune delle postazioni singole". Gentili è esplicito: "Monitoreremo questo delicato passaggio Crediamo fermamente che il successo di questo piano dipenda dalla trasparenza e dalla collaborazione tra istituzioni e cittadini".