Dieci dipinti del pittore aretino Franco Fedeli installati nella Sala Rosa di Palazzo Comunale

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Da oggi, 11 ottobre, dieci dipinti del pittore aretino Franco Fedeli sono visibili nella Sala “Giostra del Saracino”, meglio nota come Sala Rosa, di Palazzo Comunale.

Le opere sono oggetto della donazione fatta all’Amministrazione dalla Fondazione “Luigi Fucci”, ente aretino che oltre a adoperarsi nel sostegno alle categorie più fragili, promuove l'istruzione e la cultura nella nostra città, in memoria del giovane imprenditore aretino scomparso prematuramente e del quale la fondazione porta il nome.

Si tratta di dieci dipinti ad olio su tela e raccontano un ampio arco della vita ed espressione pittorica dell’artista, dagli anni Settanta ai primi del nuovo millennio. “Venezia", La salute”, “Arezzo. Santa Maria”, “Il carnevale”, “Equilibri”, “Apollineo”, “Enigma”, “Sento”, “Can – Can”, “Teatro”, “Pensieri celati", i titoli delle dieci opere installate ed esposte permanentemente in Sala Rosa e il cui allestimento è stato curato dalla presidente della commissione cultura del Comune di Arezzo Ilaria Pugi.

“L’Amministrazione comunale è estremamente grata per questa preziosa e generosa donazione, un atto di mecenatismo raro che consentirà alle opere del Maestro Fedeli di essere ammirate dai più. Non solo un atto di liberalità che rivela la grande affezione per la città e il grande amore per l’arte, ma anche un atto di grande valore civico”, ha commentato l’assessore Alberto Merelli.

Tra i presenti, Paolo Fucci, presidente della fondazione “Luigi Fucci” e il maestro Franco Fedeli. L’accettazione della donazione e il suo inserimento nel patrimonio dei beni mobili dell’Ente è stata deliberata dalla Giunta Comunale lo scorso luglio.