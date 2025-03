Diamo i numeri e tornano tutti alla perfezione

La Toscana è il nuovo nord-est. E Arezzo è il traino dell’economia con il suo forziere. I gioielli volano con un balzo in avanti stimato nel doppio rispetto all’anno precedente. Lo certifica l’Istat e la Camera di Commercio fotografa l’andamento nell’ultimo scorcio del 2024. Quattro mesi in un crescendo di affari da un capo all’altro del mondo. I numeri raccontano di una gioielleria che corre e del fronte lingotti che segue a ruota. Certo, l’effetto Turchia spinge la corsa e non si sa quanto possa durare, ma intanto c’è e disegna un distretto orafo che si conferma motore non solo dell’economia regionale ma anche di quella nazionale. E si affaccia su un 2025 che, secondo le previsionoi, è destinato a dondolare sull’altalena tra gli scenari geopolitici e l’effetto dazi.