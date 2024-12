Diabete, ipertensione, ictus, i corsi “Idea” dell’Asl per migliorare la gestione delle patologie croniche

Arezzo, 10 dicembre 2024 – L’Asl Toscana sud est anche per quest’anno ha promosso e organizzato i corsi Idea (Incontri di educazione all'autogestione) per offrire alle persone e alle famiglie nuove informazioni e strategie di carattere pratico per gestire al meglio alcune patologie croniche come il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’ictus, lo scompenso cardiaco e malattie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ad assumere un ruolo centrale in questi corsi è l’infermiere di famiglia e di comunità che promuove anche l’educazione e l’informazione.

L’obiettivo: favorire nuove conoscenze per la gestione delle patologie croniche al proprio domicilio con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita della persona assistita e dei familiari o caregiver.

Gli incontri mirano ad aumentare la fiducia nelle persone per mantenere la propria autonomia e la capacità di riconoscere i rischi legati alla malattia cronica e di gestirla in modo consapevole e informato. I corsi “Idea - La vostra salute ci sta a cuore” prevedono anche la partecipazione di altre figure professionali della salute (come, ad esempio, dietiste e fisioterapisti) che sostengono la filosofia dei corsi educativi informativi con consigli pratici orientati al miglioramento degli stili di vita, promuovendo la partecipazione attiva delle persone.

Ogni corso prevede 2 incontri di gruppo (15-20 persone) di circa due ore (uno a settimana) ed è completamente gratuito. Per aderire basta telefonare al numero 333 9185515 dal lunedì al venerdì dalle ore 9-15 oppure scrivere una email all’indirizzo: [email protected].