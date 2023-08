Denuncia dei carabinieri: ladri di bici in azione a CasentinoParcheggia

CASENTINO

Parcheggia l’auto vicino alla propria abitazione, ma la ritrova senza dentro il borsello, gli effetti personali, i documenti e il telefono cellulare. I carabinieri di Poppi, attraverso l’esame dei circuiti di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto: si tratta di un 40enne residente in Casentino, con alcuni precedenti specifici a carico che, trovandosi in zona per lavoro, ha pensato bene di aprire l’auto e rubare tutto.

Per lui anche una denuncia per falsità materiale in atto pubblico: per crearsi un alibi infatti ha denunciato lo smarrimento della propria sim card cercando di giustificare l’utilizzo del telefono sottratto.

Sempre a Poppi è stato scoperto il responsabile del furto di una bicicletta dal valore di 300 euro lasciata dal proprietario fuori dalla propria abitazione. Anche in questo caso, i carabinieri della stazione di Poppi, riscontrando alcune informazioni circa una persona sospetta che si aggirava nel territorio casentinese e analizzando il circuito di videosorveglianza cittadino, sono riusciti ad individuare il responsabile, e l’hanno denunciato per furto.

Il reato commesso è considerato sicuramente più grave del semplice furto in quanto riguarda anche le pertinenze di case, ville e non solo l’interno.

Addirittura l’uomo, un 35enne residente ad Arezzo gravato anche lui da alcuni precedenti, era stato visto salire su un bus diretto nel capoluogo, con la bicicletta appena sottratta.

F.M.