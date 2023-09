Dengue. Al via la disinfestazione a Montevarchi

Arezzo, 11 settembre 2023 – A seguito di un sospetto caso di virus Dengue, in un paziente di ritorno da un viaggio in Asia, comunicato dal Dipartimento della Prevenzione – Igiene pubblica e Nutrizione della Asl, il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha firmato venerdì scorso l’ordinanza con la quale si dispone, a titolo precauzionale, la disinfestazione in via Cennano e aree limitrofe. L'operazione è in programma a quest'oggi a partire dalle 12,30. Gli operatori procederanno con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, con la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle eventuali abitazioni comprese nell’area segnalata.

Tutti i residenti, gli amministratori condominiali, gli operatori commerciali, i gestori di attività produttive e in generale tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle zone dentificate, dovranno permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti e ci saranno alcune precauzioni da rispettare: restare al chiuso e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Considerato inoltre, che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. In seguito al trattamento è raccomandato di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, di lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso, di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, è necessario lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

L’episodio è venuto allo scoperto venerdì scorso. Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.