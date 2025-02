Dem e FdI all’esame dei congressi. Angori e Biagianti leader a Cortona

Nuovi e vecchi volti alla guida della politica cortonese. Si sono svolti i congressi comunali sia del Partito democratico sia di Fratelli D’Italia eleggendo le nuove figure di riferimento. Partiamo dal Pd che ha eletto come segretario Diego Angori uscito come unico candidato nell’ultima assemblea degli iscritti. Un volto non nuovo della politica avendo ricoperto anche il ruolo di assessore con l’allora sindaco Vignini. Più combattuto il congresso di Fratelli D’Italia che vedeva contendersi per il ruolo di coordinatore due iscritti: Matteo Biagianti e Filippo Billi. Ad avere la meglio è stato Biagianti, seppur con appena 6 voti di scarto. La sua figura rappresenta, invece, una novità nel panorama locale. In casa Pd Angori è stato salutato dal congresso cortonese anche dall’onorevole Laura Boldrini che insieme alla segretaria provinciale dem Barbara Croci ha preso parte ai lavori. Nel suo intervento, il neosegretario ha tracciato un bilancio degli ultimi anni: "Ringrazio il segretario uscente Luca Bianchi e la squadra per il lavoro svolto in un periodo complesso, segnato dalla transizione all’opposizione dopo oltre settant’anni di governo cittadino. Riconosco che ci sono difficoltà e che sono stati fatti errori nel recente passato ed è urgente un’analisi approfondita sulle ragioni delle sconfitte elettorali e della disaffezione di una parte dell’elettorato. L’obiettivo principale del nuovo corso sarà ricostruire un partito inclusivo, aperto al confronto e vicino ai bisogni dei cittadini". Per Fdi, ad esprimere soddisfazione per l’esito dei congressi provinciali, compreso quello cortonese, è la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale del partito che sulle elezioni in terra etrusca fa un’ulteriore riflessione. "Qui il confronto democratico tra i due candidati si è concluso con un segnale di grande compattezza e unità: il neoeletto Biagianti ha infatti voluto come vice il suo concorrente Billi. Un gesto che rappresenta la migliore risposta possibile a chi sperava di vederci indeboliti e che, invece, conferma ancora una volta come Fratelli d’Italia non guardi ai personalismi, ma agli obiettivi del bene comune". Soddisfazione anche dal neoeletto Biagianti: "Il partito è in salute e lo dimostra l’importante affluenza che ha visto 96 votanti su 109 iscritti. Ritengo di poter apportare al partito una ventata di novità per ripartire con nuovi obiettivi. Sono convinto che dobbiamo cogliere ciò che di buono è stato fatto in passato, nonostante il risultato deludente delle amministrative, ma guardando al futuro con nuovi stimoli tornando a fare politica del territorio". Tra i primi obiettivi di Biagianti c’è quello di riprendere un filo di dialogo con l’attuale amministrazione guidata da Luciano Meoni.

Laura Lucente