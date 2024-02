Defibrillatore in via Fiorentina: formati commercianti e cittadini

Arezzo, 19 febbraio 2024 - Commercianti e residenti a scuola per apprendere le tecniche di utilizzo del defibrillatore.

Successo di partecipazione per il corso di formazione organizzato in Confesercenti dall'ordine degli infermieri della provincia di Arezzo che hanno istruito oltre venti cittadini sulle tecniche di utilizzo del defibrillatore installato dai commercianti al centro commerciale Comart di via Fiorentina.

“Dopo l'atto di generosità” dichiara la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “compiuto dai commercianti che hanno donato, su iniziativa di Simone Petrelli, lo strumento salvavita mettendo in sicurezza via Fiorentina, abbiamo collaborato con l'ordine degli infermieri per istruire gli operatori commerciali della zona di via Fiorentina su come intervenire in caso di bisogno.

Siamo soddisfatti per la partecipazione a testimonianza della bontà dell'iniziativa”. Per Giovanni Grasso presidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche Arezzo l'installazione del nuovo defibrillatore in via Fiorentina e il corso di formazione organizzato in Confesercenti rappresentano un'occasione importante per aumentare il numero di cittadini formato al massaggio cardiaco e all'utilizzo del defibrillatore con l'obiettivo di abbassare il tasso di mortalità in caso di arresto cardiaco.

Quello dei commercianti di via Fiorentina e di Confesercenti è un esempio virtuoso e siamo aperti a nuove collaborazioni. Il defibrillatore donato si aggiunge a quelli già istallati nella provincia di Arezzo che in questo momento sono superiori a 1200 unità confermando Arezzo tra le città maggiormente cardio protette d'Italia”.