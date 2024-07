Decine di ragazzi fanno tappa in città all’impianto Aisa

Attraverseranno tutto lo stivale per visitare città, incontrare le istituzioni e conoscere realtà locali speciali i 50 giovani da 36 paesi in visita in Italia nell’ambito del progetto internazionale "Campo Italia 2024-2026", promosso da Lions Club International in collaborazione con i club nazionali. Nel segno del tema "Arte e sostenibilità", ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 anni oggi arriveranno ad Arezzo: tra le tappe c’è anche la visita all’impianto di recupero integrale di Aisa Impianti a San Zeno.