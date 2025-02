Davis e Fed Cup al Tennis Giotto. Grande attesa per i trofei azzurri

"Vieni a vivere un sogno. Anzi due". Con questo slogan la Federazione italiana Tennis e Padel sta portando in giro per l’Italia i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, conquistati dalle nazionali azzurre nel 2024. Un tour che celebra un’annata storica per il tennis italiano, con la doppietta mai riuscita prima nella stessa stagione. In movimento tra 80 città di 19 regioni, l’ultima tappa Toscana sarà proprio ad Arezzo, al Circolo Tennis Giotto, dove i due iconici trofei saranno in mostra oggi e domani. "Poter ospitare questi trofei è un motivo d’orgoglio per il nostro circolo e per tutta la città – dichiara il presidente del Ct Giotto, Luca Benvenuti – Un’opportunità unica per ogni appassionato di celebrare le imprese del tennis italiano". L’iniziativa della Fitp punta, infatti, a celebrare non solo i successi delle nazionali, ma anche il ruolo dei circoli che da sempre rappresentano il cuore pulsante del movimento tennistico italiano.

L’idea del Trophy Tour nasce per rendere omaggio alle realtà che con il loro impegno hanno contribuito alla crescita dello sport premiando i risultati agonistici ma anche la qualità dell’attività di base e della formazione dei giovani. In mostra l’insalatiera più famosa del mondo, maestosa e scintillante. Centocinque chili di argento e legno, di fatica, di abbracci, di dritti, rovesci e ace, di denti stretti e orgoglio. Quelli dell’Italia di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, con capitano Filippo Volandri, che nel 2024 come nel 2023, si sono aggiudicati l’ambita Coppa Davis. Poco più in là sarà in mostra la sua versione ‘al femminile’ la Billie Jean King Cup, quel trofeo che Jasmine Paolini e le tenniste azzurre hanno alzato ad illuminare il cielo di Malaga. Da oggi le porte del Tennis Giotto saranno aperte per appassionati e per tifosi che, liberamente e gratuitamente, avranno l’opportunità di ammirare e fotografare i due trofei. L’esposizione sarà affiancata da uno speciale allestimento con una serie di pannelli in cui, tra le altre cose, sarà possibile scoprire storie, curiosità e albi d’oro di Davis Cup e Billie Jean King Cup.

L’appuntamento verrà arricchito da un vero e proprio "evento nell’evento": alle 18 di oggi è in programma la presentazione di tutte le squadre di tennis e di padel che rappresenteranno il Tennis Giotto nella nuova stagione nei diversi campionati regionali e nazionali, un’occasione di ritrovo per circa 150 atleti e atlete che saranno impegnati nelle categorie under e senior. Il fiore all’occhiello del circolo aretino saranno nuovamente le due formazioni maschili e femminili di serie A2, poi altre otto squadre scenderanno in campo ai vari livelli dalla B2 alla D3 e ben undici squadre verranno schierate a livello giovanile dall’Under10 mista all’Under18, mentre il padel conterà sei squadre tra serie C e serie D. Il pomeriggio di domani sarà invece previsto un momento dedicato ai bambini e alle bambine della scuola tennis, a cui i maestri proporranno una speciale visita alla Davis Cup e alla Billie Jean King Cup.

Gaia Papi