Dati turismo 2023: l’ambito turistico casentino ancora in forte crescita

Arezzo, 14 marzo 2024 – Dopo gli ottimi dati del 2022, sono arrivati i dati del 2023 e sono ancora molto positivi per l’Ambito Turistico del Casentino.

"La dinamica dei flussi turistici dello scorso anno, pubblicati nella giornata di ieri da Regione Toscana, hanno confermato le considerazioni e le aspettative sulla congiuntura turistica formulate ad aprile 2023 che prevedevano ancora un anno positivo.

In realtà l’anno è stato molto positivo e per l’Ambito Turistico del Casentino ha significato superare la soglia dei 200 mila pernottamenti, attestatesi a 216.518, un ottimo +12,8% che è superiore sia all’aumento dell’intera Regione Toscana (+7,3%) che all’aumento della Provincia di Arezzo (+9,2%).

Come Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Poppi che è capofila dell’Ambito Turistico per il quale ho la delega del Sindaco Carlo Toni, voglio innanzi tutto ringraziare gli operatori turistici tutti, senza il cui impegno questi risultati non sarebbero possibili, voglio ringraziare anche le associazioni di categoria con le quali in modo proficuo ci confrontiamo costantemente per poter creare le sinergie giuste al fine di non disperdere il lavoro su mille fronti ma di cercare come Casentino le tematiche e le offerte giuste da portare sui mercati nazionali ed internazionali.

Un ringraziamento va anche alla struttura semplice e snella dell’Ambito che riesce in poco tempo ad adattarsi alle richieste degli operatori turistici e alle richieste del mercato, composta dalla Dott.ssa Silvia Pecorini che rappresenta la parte tecnica del Comune di Poppi, che segue in esclusiva l’Ambito Turistico del Casentino, coadiuvata da tutta la struttura degli uffici del Comune di Poppi e dalla d’Appennino Rete d’Imprese che è risultata vincitrice del bando per l’assegnazione delle risorse a disposizione dell’ambito, che mette a terra le indicazioni politiche che arrivano dalla Conferenza dei Sindaci che in questi anni ha lavorato ottimamente per il bene di tutto il Casentino, per questo ringrazio tutti i Sindaci.

Ci sarà tempo e modo per analizzare meglio e più in profondità questi dati, in modo da poter trarre le giuste indicazioni per i prossimi mesi e anni che ci attendono, ma sicuramente la strada intrapresa è quella corretta e va perseguita con decisione.

Infine due parole sui numeri del Comune di Poppi che sono altrettanto lusinghieri, +13,2% è l’aumento dei pernottamenti anno su anno, significa 87.464 pernottamenti, numero che nelle due legislature del Sindaco Carlo Toni è quasi raddoppiato!".