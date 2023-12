Dall’alba al tramonto. Il presepe interattivo

MONTEVARCHI

Statuette animate che prendono vita con movimenti delicati.

I personaggi del presepe, dalle figure principali come Maria, Giuseppe e Gesù, ai pastori e agli animali, si muovono in armonia, creando una scena animata suggestiva e realistica. Ognuno di loro è impegnato in un’attività che riflettono la vita quotidiana dell’epoca. I pastori lavorano nei campi, gli artigiani svolgono il loro mestiere e gli animali pascolano. E’ un presepe davvero unico quello che ogni anno realizza a Montevarchi, nel suo giardino di casa, Rolando Failli Forzoni. Appassionato di meccanica Forzoni, che di mestiere fa il capo officina a Terranuova, ha iniziato questo ambizioso progetto all’inizio degli anni 2000 è col tempo ha reso il suo presepe un’esperienza coinvolgente e interattiva che viene visitato ogni anno anche da centinaia di persone. Il presepe non si limita a rappresentare una singola scena statica.

Failli Forzoni ha infatti integrato le varie fasi della giornata e gli agenti atmosferici per creare un’esperienza sensoriale completa. Dall’alba al tramonto, la luce cambia gradualmente, creando giochi di ombre e luci che accentuano l’effetto realistico.

La pioggia, la neve, la nebbia e altri fenomeni atmosferici sono simulati con maestria, aggiungendo ulteriore profondità e coinvolgimento alla scena. Dai primi anni 2000 il presepe animato di Rolando ha continuato ad evolversi lentamente. Quasi ogni anno, nuovi dettagli e miglioramenti vengono apportati per arricchire l’esperienza degli spettatori. L’opera è diventata una tappa imperdibile durante la stagione natalizia, attirando gli alunni delle scuole, appassionati, curiosi e famiglie desiderose di vivere la magia di questo capolavoro.

M.C.