Dalla Regione 400mila euro per gli spazzaneve

Importanti contributi per potenziare i servizi di spazzaneve e per l’acquisto di mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero della neve su strada ai paesi di montagna. La Regione Toscana ha assegnato 404 mila euro ai comuni di Casentino e Valtiberina che hanno partecipato al bando dello scorso ottobre per interventi da spazzaneve. I fondi sono stati così distribuiti: 76mila a Sestino, 73mila a Chiusi della Verna, 79 mila a Montemignaio, 73 mila a Poppi, 79 mila a Badia Tedalda e 24mila a Talla.

"Questi comuni - sottolinea Vincenzo Ceccarelli consigliere regionale del Pd - hanno potuto beneficiare di una novità introdotta nella normativa lo scorso anno sulla base di una proposta di legge del gruppo del Partito Democratico e della Commissione Aree Interne, che amplia i potenziali beneficiari ammettendo la presentazione della domanda anche da parte dei singoli comuni facenti parte di Unioni di comuni che non presentino richiesta o che non svolgono tale attività. Sono risorse importanti che aiutano le amministrazioni locali a essere pronte per garantire un’adeguata fruibilità delle strade in presenza di intense nevicate o rischio ghiaccio.

La misura nasce da una richiesta che come Pd avevamo fatto alla Giunta regionale di destinare le quote del fondo regionale per la montagna a supportare i comuni rispetto all’acquisto di mezzi che sono molto utili in quello che chiedono i cittadini, la manutenzione delle strade e del territorio". Fondi che arrivano proprio in un momento in cui nelle zone montane comincia a cadere la neve ed arrivare i primi problemi. In particolare nella viabilità che ha bisogno di una cura particolare in queste zone montane. Avere mezzi giusti per operare diventa fondamentale per i piccoli comuni di montagna che si trovano spesso a gestire situazioni difficili.